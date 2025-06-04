Manavgat'ta 3 Yaşındaki Çocuğun Yola Fırlaması Kaza Sebep Oldu

Manavgat'ta 3 Yaşındaki Çocuğun Yola Fırlaması Kaza Sebep Oldu
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yola aniden fırlayan 3 yaşındaki çocuk, seyir halindeki bir araca çarparak yaralandı. Çocuğu otomobil sürücüsü hastaneye götürdü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aniden yola fırlayan 3 yaşındaki çocuk, seyir halindeki araca yandan çarparak yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan çocuğu otomobil sürücüsü otomobiliyle hastaneye götürdü.

Kaza ; Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yolun karşısındaki ablasının yanına gitmek için aniden yola fırlayan 3 yaşındaki M. A. Ç., yolda seyir halindeki Emel Y.'nin kullandığı 07 ACP 685 plakalı araca yandan çarptı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada çarpmanın şiddetiyle yere düşüp yaralanan çocuk, otomobilin sürücüsü tarafından otomobiliyle Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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