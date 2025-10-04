Manavgat'ta 12 Araçla Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaklaşık 1 kilometrelik mesafede meydana gelen 12 aracın karıştığı 4 ayrı kazada araçlarda hasar oluşurken 1 kişi yaralandı.4 kazanın 3'üne ise 4 ayrı Mercedes marka aracın yer alması dikkat çekti.

İlk kaza; Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Hocalar ışıklı Kavşağında kırmızı ışıkta beklemekte olan araca arkadan gelen araçların çarpması sonucu 3 araçlı zincirleme kaza meydana geldi. Araçlarda büyük hasar oluşan kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Bu kazadan birkaç dakika sonra yakın noktada Ahmet A'nın kullandığı 07 AAE 215 plakalı kapalı kasa kamyonet, aynı istikamette gitmekte olan Remzi D'nin kullandığı 34 CMR 266 plakalı otomobil, Yunus L'nin kullandığı 34 GNP 12 plakalı minibüs ve Mehmet U'nun kullandığı 07 D 1679 plakalı tur otobüsünün yer aldığı 4 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 34 CMR 266 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sema D. yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Rica ediyorum telefon olayını çözsünler"

Kazaya karışan araçlardan tur otobüsünün sürücüsü Mehmet U, "Son turistleri de alıp Antalya istikametinde ilerlerken önündeki 2 araca birden vuruyor. Vurduktan sonra araçlardan bir tanesi gelip benim otobüsüme çarptı. Emniyet mensuplarından rica ediyorum, mümkünse araç sürerken şu telefonla oynama olayını bir çözsünler. Bıktık usandık artık bunlardan" dedi.

Kazayı seyrederken kaza yaptılar

3. kaza yolun karşı şeridinde meydana geldi. Manavgat istikametine seyir halindeki bir aracın karşı şeritte meydana gelen kazayı görünce yavaşlaması üzerine arkadan gelen 2 aracın birbirine çarpması sonucunda 3 araçlı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Son kaza ise Manavgat'tan Antalya istikametine yaklaşık 1 kilometre geride, Hocalar kavşağında yaşanan kazalar nedeniyle yolun kapanması ve araç kuyruğunun uzaması sırasında yaşandı. Tur otobüsüne lüks cipin çarpması sonucu meydana gelen kazada cipin motor bölümünde hasar meydana geldi.

4 kazanın 3'ünde Mercedes marka araçların olması ise dikkat çekti. - ANTALYA