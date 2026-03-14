Manavgat Belediyesi önceki dönem yolsuzluk davasında 12 kişi daha tutuklandı

Manavgat Belediyesi eski başkanı Şükrü Sözen dönemine yönelik yolsuzluk iddiaları kapsamında gözaltına alınan 12 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Önceki gözaltıların ardından toplamda 41 şüpheliden 12'si tutuklandı, 13'ü serbest bırakıldı.

Manavgat Belediyesi'nde eski belediye başkanı Şükrü Sözen dönemine yönelik yürütülen 'suç örgütü kurma', 'örgüt faaliyeti kapsamında zimmet irtikap rüşvet ihaleye fesat karıştırma', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturmada yolsuzluk iddiaları kapsamında gözaltına alınan 12 kişi daha tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 41 şüpheliden adliyeye sevk edilen 38 zanlıdan 13'ü Savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken 13'ü adli kontrol şartıyla tahliye edildi. 12'si ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 2 zanlının işlemlerinin devam ettiği, 1 şüphelinin ise yurtdışında olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında daha önce eski belediye başkanı Şükrü Sözen, kardeşi Fatih Sözen ile eski başkan yardımcıları ve diğer bazı şüpheliler tutuklanmış, Sözen kardeşlerin evlerinde yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirilmişti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
