Haberler

Üç araçla takip ettikleri şahsa saldırdılar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Mamak'ta bir grup, husumetli oldukları şahsın aracının önünü kesip saldırdı. Olayda ateş edilirken, şahıs darbedilip kaçtı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir grup, husumetli oldukları iddia edilen şahsın aracının önünü kesip saldırdı.

Olay, Mamak ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, üç araçla bir aracı takip ederek önünü kesen grup, husumetli oldukları şahsa saldırdı. Bir el ateş edilmesi üzerine kaçmaya çalışan adamı yakalayan öfkeli grup, yerdeki şahsı bir süre darbetti. Güçlükle kurtulan adam, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı çevredeki vatandaşlar ise tedirginlikle izledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti

Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sanatçıların Kılıçdaroğlu'na şarkı yasağına Türkiye Sanatçılar Birliği'nden tepki

Yasak koyan sanatçılara TSB'den tepki: Yuh'lar rafa mı kalkacak?
Kerem Aktürkoğlu mağlubiyetin nedenini açıkladı

Mağlubiyetin nedenini açıklayıp ülkeye de mesaj yolladı
Bakan Kurum İzmit Körfezi'ne daldı, sonucu yerinde gördü

Görüntüdeki bakanımızı tanıdınız mı?
Washington'daki sahne sanatları merkezinin isminden 'Trump' ifadesi çıkarıldı

Trump'a şok! İsmi apar topar söküldü
Bağıra bağıra seslendi! Arda Güler'den maç öncesi tüyleri diken diken eden sözler

Avustralyalı oyuncuların yanında söylediği şeylere beğeni yağıyor
Avustralya'nın genç yıldızı tarih yazdı! Milli Takım'a karşı rekor gol

Avustralya-Türkiye maçında tarih yazıldı! Bu bir ilk...

Helal olsun sana! Yenilgiye rağmen tüm alkışlar ona

Helal olsun sana! Yenilgiye rağmen tüm alkışlar ona