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Maltepe polisinin operasyonunda 2 kilo 149 gram metamfetamin ele geçirildi

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Maltepe polisinin operasyonunda 2 kilo 149 gram metamfetamin ele geçirildi Haber Videosunu İzle
Maltepe polisinin operasyonunda 2 kilo 149 gram metamfetamin ele geçirildi
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Maltepe polisinin Kartal Topselvi'de bir ikamete düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 149 gram metamfetamin ve 366 bin 200 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, 21 Ekim'de adli makamlara sevk edildi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 150 gram uyuşturucu ve çok miktarda nakit para ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nce, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; 20 Ekim'de yapılan saha çalışmaları sonucunda, Maltepe ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinde bulunduğu belirlenen A.O. (24) isimli şahsın Kartal ilçesi Topselvi Mahallesi'nde bulunan bir ikameti uyuşturucu madde saklamak amacıyla kullandığı tespit edildi. Şüpheli şahıs düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınırken, söz konusu adreste yapılan aramalarda; 2 kilo 149 gram metamfetamin, 1 gram marihuana, 2 adet hassas terazi, çok sayıda kilitli poşet, 2 adet cep telefonu, 366 bin 200 TL ve 6 ABD doları ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahsın, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından 21 Ekim'de adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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