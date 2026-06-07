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Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü'ne saldıran 2 şüpheli yakalandı

Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü'ne saldıran 2 şüpheli yakalandı
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İstanbul Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına düzenlenen silahlı saldırının ardından kaçan 2 şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına düzenlenen silahlı saldırının ardından kaçan 2 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Maltepe Aydınevler Mahallesi'nde Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahla ateş açıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili yürütülen inceleme ve araştırmalar sonucu kaçış güzergahları tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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