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2 dakika arayla bomba gibi patladı, facianın eşiğinden dönüldü

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Maltepe'deki bir evde kullanılan robot süpürge 2'şer dakika arayla bomba gibi patladı. Uyurken bu durumu yaşayan evin sahibi, neye uğradığını şaşırdı. Süpürge, henüz bilinmeyen sebeple alev alırken herhangi bir can kaybı yaşanmadı, maddi hasar meydana geldi.

İstanbul Maltepe'de bir vatandaşın evinde kullandığı robot süpürge, henüz bilinmeyen bir sebeplecayır cayır yandı. Ev sahibi robot süpürgenin teknik servisi arayıp yangın çıktığını bildirdiği takdirde "evlere hizmetimiz yoktur, süpürgeyi buraya getirmeniz gerekiyor" cevabı verilmesine tepki gösterdi.Bunun üzerine evin içindeki neredeyse dumandan neredeyse zehirlendiklerini anlatan ev sahibi,bilinmeyen markalara karşı diğer vatandaşlara uyarıda bulundu.

2 dakika arayla bomba gibi patladı, facianın eşiğinden dönüldü

Maltepe'de yaşanan olayda televizyon izlerken uyuyakalan ev sahipleri, bomba gibi patlayan robot süpürgenin sesiyle neye uğradığını şaşırdı. 2'şer dakika arayla patlayan robot süpürge, büyük paniğe neden oldu. O anlar kayda alan ev sahibi, teknik servisin yardımcı olamamasına tepki gösterirken alınan markalara da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Neredeyse dumandan zehirlenen hane sakinleri, son zamanlarda sık sık duyulmaya başlayan robot süpürge yangınlarına karşı "Bilmediğiniz, tanımadığınız marka süpürgeleri almayın, insan canı bu kadar ucuz değil" diyerek uyarılarda bulundu.

2 dakika arayla bomba gibi patladı, facianın eşiğinden dönüldü
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

Teknoloji Güvenlik 3-sayfa Maltepe

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