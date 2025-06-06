Maltepe'de Trafik Tartışması Yumruklu Kavgaya Dönüştü

Maltepe'de Trafik Tartışması Yumruklu Kavgaya Dönüştü
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Maltepe Bağdat Caddesi'nde trafikte yol verme meselesi yüzünden başlayan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Yumruk darbesiyle yere yığılan şahsa kalp masajı yapıldığı, ağır yaralanan kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Olay sonrası E.Ö. ev hapsine alındı.

Maltepe'de trafikte yaşanan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında aldığı yumruk darbesiyle yere yığılan şahsa, darp eden kişi yaklaşık uzun süre kalp masajı yaptı. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, yumruk atan şahıs ev hapsine alındı.

Olay, Maltepe Bağdat Caddesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte yol verme meselesi yüzünden 31 yaşındaki E.Ö. ile 48 yaşındaki E. T. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, birbirlerine laf atarak ilerleyen ikili, araçlarını yol kenarında durdurdu. Tartışma kısa sürede büyüyünce E. Ö., E. T. 'ye yumruk attı. Darbenin etkisiyle yere düşen şahıs, bir anda hareketsiz kaldı. Olayın şoku içerisindeki E. Ö., yaklaşık bir süre kalp masajı yapmaya çalıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun bakıma alınan şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay sonrası gözaltına alınan E.Ö., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı. Polis ekipleri yaşanan olaya ilişkin inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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