Maltepe'de Trafik Tartışması: Kadın Sürücü Darp Edildi, İki Şüpheli Tutuklandı

Maltepe'de Trafik Tartışması: Kadın Sürücü Darp Edildi, İki Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de, trafikteki tartışma sonrasında, kadın sürücünün telefonunu kırarak darp eden iki kişi tutuklandı. Olay, kadın sürücünün çocukları ile birlikte olduğu sırada meydana geldi.

Maltepe'de yanında çocukları bulunan kadın sürücüyle tartışan ve telefonunu kırarak darp eden 2 şüpheli tutuklandı.

Maltepe sahil yolunda 29 Mayıs Perşembe günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, sola dönüş yapmak için ikinci sırayı oluşturan kadın sürücü, beklediği sırada arkasındaki aracın sürücüsü art arda kornaya basarak el kol hareketleri yapmıştı. Ardından aracından inerek kadın sürücünün yanına gelen şahıs, bağırmaya ve hakaret etmeye başlamıştı. Kadının elindeki telefonu alan saldırgan daha sonra telefonu kadının yüzüne fırlatmıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, araç içerisinde bulunan B.Y. ve A.T.'nin başka bir araç içerisinde yaşı küçük çocukları ile beraber bulunan E.T. isimli kadınla trafikte tartıştıklarını, tartışmanın büyümesiyle B.Y. ile A.T.'nin E.T. isimli kadının telefonunu alıp kırdıklarını ve darp ettiklerini belirledi. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen B.Y. ve A.T. tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj

Masaya oturmaya dakikalar kala Ukrayna'dan açıklama geldi
Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilere müjde! Ödeme takvimi netleşti
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız 'Baba gidelim' diye yalvardı

Bulun bu magandayı! Kızının yanında tartıştığı adama bıçak çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alay konusu oldu! Koca Neymar'ın düştüğü hale bakın

Dünyaca ünlü yıldızın düştüğü hale bakın
Samsunspor sezonun ilk transfer bombasını patlattı

Sezonun ilk bombasını patlattı
Peşinden koştuğu adamı kurşun yağmuruna tuttu

Sokak boyunca arkasından koşup kurşun yağmuruna tuttu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor

Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor
Hasat başladı, aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor

Hasat başladı, aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor
İzmir'de krizi tırmandıracak sözler! Belediye başkanı, grev yapan işçileri böyle azarladı

Belediye başkanı, parmak sallayarak grev yapan işçileri böyle azarladı
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
İzmir'de kriz büyüyor! Eylem yapan işçilerle çöpleri toplayan vatandaşlar arasında kavga çıktı

İzmir'de durum iyiye gitmiyor! Kordondan gelen görüntüye bakar mısınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.