Maltepe'de depo yangını

Maltepe'de tekstil malzemeleri deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Feyzullah Caddesi üzerindeki bir marketin altındaki tekstil deposunda çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına su ve köpükle müdahale etti. Polis ekipleri ise caddeye giriş ve çıkışları kapatarak güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken çevrede kısa süreli panik yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken depo içinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı