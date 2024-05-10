Veliden okul müdürüne saldırı! O anlar kamerada

İstanbul'un Maltepe ilçesindeki bir okulda bir veli, okul yöneticilerine saldırdı. Çocuğunun, kendisini beklemeden eve gitmesine sinirlenen veli, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek istemesine olumlu yanıt alamayınca okul yöneticilerine saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇOCUĞUNU OKULDA GÖREMEYİNCE KAMERA KAYITLARINI İSTEDİ

Dün saat 16.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulda yaşanan olayda iddiaya göre, okul tarafından düzenlenen geziye katılan R.K.T. isimli ilkokul öğrencisi, gezinin sona ermesi ile servis aracılığıyla geldiği okuldan ayrılıp yaya olarak evine döndü. O esnada çocuğunu okuldan almaya gelen veli D.T. çocuğunu okulda göremeyince okul yöneticileri ile tartışmaya başladı.

MÜDÜRÜN ODASININ KAPISINI KIRMAYA ÇALIŞTI

Veli D.T. okulun güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek isteyince okul müdürü polis ekipleri eşliğinde inceleyebileceğini söyledi. Taraflar arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Velinin okul müdürünün kapısını kırmaya çalıştığı ve okul idarecilerine saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖZALTINA LINDIKTAN SORNA SERBEST BIRAKILDI

Olay sonrası veli D.T. gözaltına alındı. Adli işlemleri tamamlanan veli daha sonra serbest bırakıldı.