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Veliden okul müdürüne saldırı! O anlar kamerada

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Türkiye, öğrencisinin öldürdüğü okul müdürü İbrahim Oktugan'ı konuşurken İstanbul Maltepe'de müdüre saldırıldı. Bir ilkokulda öğrenci, velisini beklemeden eve gidince veli, okul müdürüyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırmaya başlayan veli okul müdürünün odasını basıp kapıyı kırmaya çalıştı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Maltepe ilçesindeki bir okulda bir veli, okul yöneticilerine saldırdı. Çocuğunun, kendisini beklemeden eve gitmesine sinirlenen veli, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek istemesine olumlu yanıt alamayınca okul yöneticilerine saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇOCUĞUNU OKULDA GÖREMEYİNCE KAMERA KAYITLARINI İSTEDİ

Dün saat 16.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulda yaşanan olayda iddiaya göre, okul tarafından düzenlenen geziye katılan R.K.T. isimli ilkokul öğrencisi, gezinin sona ermesi ile servis aracılığıyla geldiği okuldan ayrılıp yaya olarak evine döndü. O esnada çocuğunu okuldan almaya gelen veli D.T. çocuğunu okulda göremeyince okul yöneticileri ile tartışmaya başladı.

MÜDÜRÜN ODASININ KAPISINI KIRMAYA ÇALIŞTI

Veli D.T. okulun güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek isteyince okul müdürü polis ekipleri eşliğinde inceleyebileceğini söyledi. Taraflar arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Velinin okul müdürünün kapısını kırmaya çalıştığı ve okul idarecilerine saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖZALTINA LINDIKTAN SORNA SERBEST BIRAKILDI

Olay sonrası veli D.T. gözaltına alındı. Adli işlemleri tamamlanan veli daha sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası İstanbul Türkiye Maltepe Olay Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

Tarık Tarık:

Neden hemen kaba kuvvet. Ne medeni insanlarımız var şahit olun .

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Engin Küçükşengün:

İçinizde bu durumu düzeltecek baba yiyit yokmu

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Ferhat Uras:

Okulların bahçe girişlerinde (yani dış girişlerinde) ve bina girişlerinde ve tüm katlarda yeteri kadar güvenlik görevlisi bulundurulmalı, müdürlerin, müdür yardımcılarının odalarına ve sınıflarda öğretmenler için acil yardım butonu bulundurulmalıdır. Öğretmenlere yönelik işlenen suçların cezalarında daha fazla artırım içeren yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Öğretmenlerin disiplin soruşturmaları yönünden ve mesleki olarak güvenceleri artırılmalıdır. Eğitim biterse ülke biter. Zaten bitmeye doğru gidiyor.

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SUNSET null:

serbest bırakılmış. çok caydırıcı!

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sinan çayırcı:

Çocuk mu kaybolmuş ne olmuş ? Müdür ne yapmış anlayamadım .

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Ayhan:

Buraya haber yazanlar Türkçe bilmiyor ne imla bar ne noktalama ne de anlam.

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okan null:

Peki neden aptal gibi saldırıyorsun.Bu öfke neden

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Adam:

veli çocuğunu merak ediyor, karşılıklı dinlemeden , olayın iç yüzünü anlamak gerekir, kameraya bakılsa ne olurdu, veliye karşı tahrik edici bir olay mı var, eğitimcilerinde hepsi mükemmel olmayabilir,

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Güven önemlş:

ben olsam bak bi daha olmasın haa diye iyice tembihlerim

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Abdullah KARAMAN:

milletvekilleri değil ÖĞRETMENLER DOKUNULMAZ OLMALI.

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