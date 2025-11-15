Haberler

Maltepe'de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada

Maltepe'de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada
Maltepe'de trafiğe kapalı şeritte görev yapan trafik polisine hızla gelen motosiklet çarptı. Kazada trafik polisi yaralanırken, olay anı kask kamerasına yansıdı.

  • İstanbul Maltepe'de 13 Kasım'da D-100 Karayolu'nda trafik polisi, 34 NYJ 968 plakalı motosikletin çarpması sonucu yaralandı.
  • Yaralanan trafik polisi hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmuyor.
  • Kaza anı motosikletin kask kamerasına kaydedildi.

İstanbul Maltepe'de trafiğe kapalı şeritte görev yapan trafik polisi, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı kask kamerasına yansıdı.

MOTOSİKLET, TRAFİK POLİSİNE ÇARPTI

Olay, 13 Kasım'da Altıntepe D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafik polisleri, bölgede yaşanan bir kazaya müdahale ederek yolu trafiğe kapattı. Buna rağmen sol şeritten ilerlemeye devam eden 34 NYJ 968 plakalı motosikletin sürücüsü Bahadır Ç., kendisini durdurmak isteyen trafik polisine hızla çarptı.

KAZA ANI KASK KAMERASINDA

Çarpmanın etkisiyle savrulan trafik polisi yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı ise motosikletin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3-sayfa
HÜMANİST KRAL:

A 2 ehliyet almak kadar kolay yok Acilen Sürücü kursları kapatılmalı Milli Eğitim Bakanlığı uhdesinde çok kapsamlı bir şekilde sınava ve mülakata tutulmalı hatta psikolojik sorunları olanlara ehliyet verilmemeli Bu kişilerin motor ve araç alınmasına şerh konması gerekir öngörüm Çok geçmiş olsun Allah şifalar versin

Enes:

Sen şimdi naneyi yemedin mi

