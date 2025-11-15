Maltepe'de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada

İstanbul Maltepe'de trafiğe kapalı şeritte görev yapan trafik polisi, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı kask kamerasına yansıdı.

MOTOSİKLET, TRAFİK POLİSİNE ÇARPTI

Olay, 13 Kasım'da Altıntepe D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafik polisleri, bölgede yaşanan bir kazaya müdahale ederek yolu trafiğe kapattı. Buna rağmen sol şeritten ilerlemeye devam eden 34 NYJ 968 plakalı motosikletin sürücüsü Bahadır Ç., kendisini durdurmak isteyen trafik polisine hızla çarptı.

KAZA ANI KASK KAMERASINDA

Çarpmanın etkisiyle savrulan trafik polisi yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı ise motosikletin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.