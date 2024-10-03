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Maltepe'de Liseli Genç, Şakalaşırken Arkadaşını Vurdu

Maltepe'de Liseli Genç, Şakalaşırken Arkadaşını Vurdu
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Maltepe'de bir lise öğrencisi, şakalaşırken silahla vurduğu arkadaşı hayatını kaybetti. Olay, mahallede paniğe yol açtı ve polis ekipleri olaya müdahale etti.

Maltepe'de liseli genç, şakalaştığı arkadaşını silahla öldürdü

İSTANBUL - Maltepe'de bir lise öğrencisinin silahla şakalaşırken vurduğu arkadaşı hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde bulunan bir işletme içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, bir lise öğrencisi silahla şaka yaptığı esnada tabanca ateş alınca arkadaşını vurdu. Silah seslerini duyan mahalleli sokağa döküldü. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kurşunların hedefi olan gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Arkadaşının ölümüne sebep olan liseli genç polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA - 3.Sayfa

Güvenlik Politika 3-sayfa Maltepe Şiddet Polis Suç

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