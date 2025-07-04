Maltepe'de yıkım sırasında 11 katlı bina çöktü

Maltepe'de yıkım sırasında 11 katlı bina çöktü
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Maltepe'de yıkım sırasında 11 katlı bina çöktü
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Maltepe, Yalı Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında 11 katlı bir bina çöktü. Yıkım sırasında binadan kopan beton ve moloz parçaları yola saçılırken; çökme anında yoldan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi.

Maltepe'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan boş 11 katlı binanın bir kısmı yola çöktü. Binanın çökme anı kameraya yansıdı.

İstanbul'un Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi Günsel Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 11 katlı binanın bir kısmı, yıkım sırasında aniden çöktü.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Çökme sonucu binadan kopan beton ve moloz parçaları caddeye dökülerek, araç ve yaya trafiğini engelledi. Çökme sırasında yoldan kimsenin geçmemesi faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirlendi.

Zabıta ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Yola saçılan molozları temizlemek için çalışma başlatılırken, olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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