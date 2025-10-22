Haberler

Maltepe'de Kasten Araba Çarpması: Genç Hayatını Kaybetti

Maltepe'de Kasten Araba Çarpması: Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Maltepe'de, tartıştığı bir kişiyi kasıtlı olarak aracıyla çarpan sürücü, olay sonrası kaçtı. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Sürücü yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, sürücüsünün kasıtlı olarak üzerine sürdüğü aracın çarpması sonucunda Baran İ. hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, olay anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde geçtiğimiz gece saat 02.40 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, 01 AEM 120 plakalı aracın sürücüsü Batuhan E. (27), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Baran İ.'nin (27) üzerine aracını kasıtlı olarak sürdü. Baran İ.'ye hızla çarparak sürükleyen sürücü, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan genç ise hayatını kaybetti.

Dehşet anları kamerada: Hızla çarpıp kaçtı

Kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Maltepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan operasyonla Batuhan E. ile olaya karışan aracı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Batuhan E., Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan, olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Batuhan E.'nin aracıyla sokakta yürüyen Baran İ.'ye hızla çarptığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, yaralılar var

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
Fatih Erbakan ve Ali Babacan, asgari ücret için rakam önerdi

Asgari ücret için hükümete rakam önerdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum

Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu oldu! Çağatay Ulusoy'un yeni adresi

Şehirden kaçtı, taş fırınlı köy evine yerleşti
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum

Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
41 yıllık saat devi iflas koruma başvurusunda bulundu

Rekabeti kaybetti! 41 yıllık saat devi iflasın eşiğinde
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Kızarmış tavuktaki büyük tehlike

Uzmanlar uyardı: Evinize sokmayın
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
En mutlu günleri zehir oldu! Dev avize gelinin üzerine düştü

En mutlu günleri zehir oldu! Dev avize gelinin üzerine düştü
Rakam inanılmaz: 1 ayda altından kazandığı paraya bakın

Rakam inanılmaz: 1 ayda altından kazandığı paraya bakın
Bagaj yüklerken milyonların gönlünü kazandı

Bagaj yüklerken gönülleri kazandı! Cilveli rampacı artık bir fenomen
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.