Maltepe'de Kadın Sürücü Trafikte Saldırıya Uğradı

Maltepe'de Kadın Sürücü Trafikte Saldırıya Uğradı
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Maltepe'de Kadın Sürücü Trafikte Saldırıya Uğradı
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Maltepe sahil yolunda sola dönüş yapmakta olan kadın sürücü, arkasındaki sürücünün saldırısına uğrayarak, cep telefonu kamerasıyla olayı kaydetti. Olay sırasında yanında bulunan iki çocuğun panik yaşadığı görüldü.

Maltepe sahil yolunda sola dönüş yapmak için bekleyen kadın sürücü, yanında bulunan 2 çocuğuyla birlikte trafikte saldırıya uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Maltepe sahil yolunda 29 Mayıs Perşembe günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sola dönüş yapmak için ikinci sırayı oluşturan kadın sürücü, beklediği sırada arkasındaki aracın sürücüsü art arda kornaya bastı, el kol hareketleri yaptı. Ardından aracından inerek kadın sürücünün yanına geldi, bağırmaya ve hakaret etmeye başladı. Kadının elindeki telefonu alan saldırgan daha sonra telefonu kadının yüzüne fırlattı.

O anlar saldırıya uğrayan kadının cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının yanında bulunan 2 çocuğun da olay sırasında panik yaşadığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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