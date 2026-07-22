Maltepe'de vatandaşlar kadına şiddete kayıtsız kalmadı: Balkondaki adama taş yağdırdı
İstanbul Maltepe'de bir evden gelen kadın çığlıkları üzerine vatandaş, balkondaki adama taş attı. O anlar kameraya yansıdı. Polis olaya müdahale etti.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde, bir evden yükselen kadının çığlıkları karşısında duruma tepkisiz kalamayan bir vatandaş, balkona çıkan adama taş atarak tepki gösterirken, o anlar bir cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Olay, Maltepe ilçesi İdealtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir evde kadına şiddet olayı yaşandı. Evde şiddete maruz kalan kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri ise duruma kayıtsız kalmadı. Vatandaşlardan biri, evinin balkonuna çıkan adama taş atarak tepki gösterdi. Yaşanan durum bir süre sonra polis ekiplerine bildirildi. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, şiddet uyguladığı öne sürülen şahsın ısrarlı tepkilere sessiz kaldığı anlar ise dikkat çekti. - İSTANBUL