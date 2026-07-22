Haberler

Maltepe'de vatandaşlar kadına şiddete kayıtsız kalmadı: Balkondaki adama taş yağdırdı

Maltepe'de vatandaşlar kadına şiddete kayıtsız kalmadı: Balkondaki adama taş yağdırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Maltepe'de bir evden gelen kadın çığlıkları üzerine vatandaş, balkondaki adama taş attı. O anlar kameraya yansıdı. Polis olaya müdahale etti.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, bir evden yükselen kadının çığlıkları karşısında duruma tepkisiz kalamayan bir vatandaş, balkona çıkan adama taş atarak tepki gösterirken, o anlar bir cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Maltepe ilçesi İdealtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir evde kadına şiddet olayı yaşandı. Evde şiddete maruz kalan kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri ise duruma kayıtsız kalmadı. Vatandaşlardan biri, evinin balkonuna çıkan adama taş atarak tepki gösterdi. Yaşanan durum bir süre sonra polis ekiplerine bildirildi. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, şiddet uyguladığı öne sürülen şahsın ısrarlı tepkilere sessiz kaldığı anlar ise dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber

Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadıköy'de dün geceye damga vuran görüntü

Dün geceye damga vuran görüntü
İHA'ların vurduğu bölgeden yeni görüntü! Zelenski'den açıklama var

Ülkenin kalbini İHA'larla vurdular! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Özgür Özel'e destek sözü vermişti! Cemil Tugay karar değiştirdi

"Özel yeni parti kurarsa geleceğim" demişti! Karar değiştirdi
Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dikkat çeken rakamlar

Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dediği oluyor
Türk futbolunun tarihi kulübünü satın alacaklar: 200 milyon liralık teklif

Türk futbolunun 72 yıllık kulübünü almak için 200 milyon TL'lik teklif
FETÖ'den ihraç eski emniyet müdürü hırsızlık yaptı: Çaldığı şeye bakın

FETÖ'den ihraç eski emniyet müdürü hırsızlık yaptı: Çaldığı şeye bakın
Canlı yayında Sedat Peker'e küfür etti, evindeki saldırıda ağır yaralandı

Sedat Peker için söyledikleri başını yaktı! Yaşam savaşı veriyor