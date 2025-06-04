Maltepe'de Hafriyat Kamyonu Devrildi, Yol Trafiğe Kapandı

Maltepe'de Hafriyat Kamyonu Devrildi, Yol Trafiğe Kapandı
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İstanbul Maltepe'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Olay yerinde temizlik çalışmaları sürüyor.

Maltepe'de hafriyat kamyonu devrildi, yol trafiğe kapandı

İSTANBUL - Maltepe'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonunun kupası duvara çarptı, kamyonun damperi ise yola devrildi. Devrilen damper ve yola dökülen moloz nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Kaza, Maltepe'de Zümrütevler Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu Caddesi E-5 karayolu Maltepe istikametinde saat 15.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre B.Ç. yönetimindeki 34 FFB 106 plakalı Mercedes markalı moloz yüklü hafriyat kamyonu, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kamyonun kupa kısmı duvara çarparken damper ise yola devrildi. Sürücü B.Ç. kazayı yara almadan atlatırken, moloz parçaları yola saçıldı. Kaza nedeniyle Büyükbakkalköy Yolu Caddesi Maltepe istikameti trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda önlem aldı. Ekiplerin yola dökülen molozu temizleme ve kamyonu kaldırma çalışması kaldırma çalışması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM GÜNEY KILIÇ - 3.Sayfa
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