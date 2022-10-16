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Yer: İstanbul! Annesinin bakıcısını çocuğunun gözü önünde çekiçle öldürdü

3. Sayfa Haberleri

Maltepe'de bir şahıs, yaşlı annesiyle ilgilenen bakıcı kadını çocuğunun gözleri önünde çekiçle darp ederek öldürdü. Adrese sevk edilen polis ekipleri şüpheli şahsı olay yerinde gözaltına aldı. Mahalle sakinlerinden biri ise olay hakkında "Sabah saatlerindeydi. Dışarıdan gelen sesleri uyandık. Özlem kes artık yeter diyordu. Bir anda kadının sesi kesildi" dedi.

Maltepe'de Kamil Hakan K. isimli şahıs, 83 yaşındaki annesinin bakıcılığını yapan Nursel B. isimli genç kadınla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Maltepe'de çekiçle kadın cinayeti: Çocuğunun gözleri önünde bakıcıyı öldürdü

ÇOCUĞUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesiyle şüpheli şahıs, eline aldığı çekiçle genç kadını çocuğunun gözleri önünde darp ederek öldürdü. Sesleri duyan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler şüpheli şahsı gözaltına alırken, kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Maltepe'de çekiçle kadın cinayeti: Çocuğunun gözleri önünde bakıcıyı öldürdü

"ÖZLEM KES ARTIK YETER"

Olaya ilişkin konuşan Öznur Türkan, "Sabah saatlerindeydi. Dışarıdan gelen sesleri uyandık. Özlem kes artık yeter diyordu. Bir anda kadının sesi kesildi. Adamın onu darp ettiği anlar ise ses olarak geliyordu. Zaten kısa süre sonra polis olay yerine geldi. Adamı kelepçeleyip götürdüler" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Maltepe 3. Sayfa Güncel Haberler

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