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Maltepe'de bomba ihbarı! Ekipler cismi emniyete götürdü

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İstanbul Maltepe'de bir apartmanın bodrum katında patlamamış el bombası ihbarı üzerine polis ekipleri, caddede geniş güvenlik önlemi aldı. Patlayıcı olup olmadığı anlaşılmayan el bombası biçimindeki cisim, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bomba ihbarı yapılması üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Caddede güvenlik tedbirleri alan polisler, iddiaya göre cismi emniyete götürerek cismi incelemeye aldı.

CİSMİ GÖRENLER İHBAR ETTİ

Saat 22.00 sularında Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir binanın bodrum katında binada iddiaya göre bir adet patlamamış bomba olduğu düşünülen cismin bulunması üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Maltepe'de bomba ihbarı! Ekipler cismi emniyete götürdü

CADDEDE ÖNLEM ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri cismi incelemek üzere götürdü. Olayla ilgili çalışma sürüyor.

PATLAMAMIŞ BOMBA TESPİT ETMİŞLER

Olayla ilgili konuşan Sefa Yılmaz, "Yolda yürüyordum, polis ekiplerini gördüm. Yaklaştım, sordum bomba olduğunu söylediler. Sonradan açıklama geldi, duyum olarak söylüyorum. Bir adet patlamamış bomba tespit etmişler. Onu alıp olay yeri inceleme ekipleri götürdü." dedi.

Maltepe'de bomba ihbarı! Ekipler cismi emniyete götürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Maltepe Güvenlik Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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