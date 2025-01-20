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Maltepe'de 33 Yaşındaki Şahsın Şüpheli Ölümü

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İstanbul Maltepe'de yol kenarında bulunan ağaçlık alanda 33 yaşındaki Mehmet Karabulut'un cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve ölüm nedeni adli tıp incelemesi ile belirlenecek.

Maltepe'de şüpheli ölüm: 33 yaşındaki şahıs yol kenarında ölü bulundu

İSTANBUL - Maltepe'de yol kenarında bulunan ağaçlık alanda 33 yaşındaki erkek bir şahsın cansız bedeni bulundu.

İstanbul'un Maltepe ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde yol kenarında ağaçların arasında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler, yapılan incelemelerde hayatını kaybettiğini belirledikleri kişinin 33 yaşındaki Mehmet Karabulut isimli şahıs olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde Karabulut'un vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadığı öğrenildi. Karabulut'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şahsın ölüm nedeni adli tıp kurumu incelemesinin ardından belirlenecek.

Maltepe'de 33 Yaşındaki Şahsın Şüpheli Ölümü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN - 3.Sayfa
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