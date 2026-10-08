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Maltepe'de 3 katı çöken binada ölen Ahmet Muhammet İnan'ın cenazesi ailesine verildi

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Maltepe'de 3 katı çöken 7 katlı binada yaşamını yitiren Ahmet Muhammet İnan'ın cenazesi, otopsi işlemleri tamamlanınca ailesine verildi. Enkazda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı.

İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katının çökmesi sonucu hayatını kaybeden Ahmet Muhammet İnan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada saat 05.40 sıralarında meydana gelen olayda binanın 3 katında çökme yaşanmıştı. Enkazda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Otopsi işlemleri tamamlanan Ahmet Muhammet İnan'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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