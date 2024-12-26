Malkara'da Uyuşturucu Denetimi: 4 Noktada 'Narko Alan' Uygulaması Yapıldı

Malkara'da 4 ayrı noktada "Narko Alan" uygulaması yapıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla ilçede ilk defa 4 ayrı noktada "Narko Alan" uygulaması gerçekleştirildi.

Huzur ve güven ortamı sağlanması amacıyla ilçeye bağlı Hacıevhat Mahallesinde gerçekleştirilen uygulamaya, havadan dron desteği de verildi. Yaklaşık 600 şahıs ve 50 aracın sorgulandığı uygulamada 28 umuma açık mekan da denetlendi. Şahıslar üzerinde yapılan aramada, 3 adet lyrica isimli uyuşturucu madde ele geçirilirken, eksiklikleri bulunan araçlara yaklaşık 70 bin lira cezai işlem uygulandı.

Denetimlerle ilgili yapılan açıklamada, "Halkın huzur ve güvenliği için Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir" denildi.