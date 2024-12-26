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Malkara'da Uyuşturucu Denetimi: 4 Noktada 'Narko Alan' Uygulaması Yapıldı

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla 4 ayrı noktada 'Narko Alan' uygulaması yapıldı. Uygulamada toplam 600 şahıs ve 50 araç sorgulanırken, 3 uyuşturucu madde ele geçirildi.

Malkara'da 4 ayrı noktada "Narko Alan" uygulaması yapıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla ilçede ilk defa 4 ayrı noktada "Narko Alan" uygulaması gerçekleştirildi.

Huzur ve güven ortamı sağlanması amacıyla ilçeye bağlı Hacıevhat Mahallesinde gerçekleştirilen uygulamaya, havadan dron desteği de verildi. Yaklaşık 600 şahıs ve 50 aracın sorgulandığı uygulamada 28 umuma açık mekan da denetlendi. Şahıslar üzerinde yapılan aramada, 3 adet lyrica isimli uyuşturucu madde ele geçirilirken, eksiklikleri bulunan araçlara yaklaşık 70 bin lira cezai işlem uygulandı.

Denetimlerle ilgili yapılan açıklamada, "Halkın huzur ve güvenliği için Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir" denildi.

Malkara'da Uyuşturucu Denetimi: 4 Noktada 'Narko Alan' Uygulaması Yapıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ KURU - 3.Sayfa
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