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Malkara'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, önünde seyir halinde bulunan başka bir otomobile çarptı. Kazada biri çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil, önünde seyir halinde bulunan başka otomobile çarptı. Kazada biri çocuk toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar Malkara Devlet Hastanesine kaldırılacak tedavi altına alındılar.

Kaza, Malkara- Tekirdağ karayolu üzeri Ahievren Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Fiat Egea marka 34 DPK 433 plakalı otomobil sürücüsü Turan Ç.(40) önünde seyir halinde ola Buse Ercan A. (32) idaresindeki Ford Focus marka 27 ED 622 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar tarlaya uçtu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza'da, Turan Ç. (40) sürücü ile Buse Ercan A. (32) ve yanında yolcu olarak bulunan Mert A. (32), Yade A. (6) yaralandı.

Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılacak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili Jandarma ve Polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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