Malkara'da jandarma operasyonunda evde 1 ton 120 litre sahte içki ele geçirildi

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 1 ton 120 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıevhat Mahallesi'nde bir evde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adreste yapılan aramada toplam 1 ton 120 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi F.Ö. gözaltına alınırken, konuyla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı