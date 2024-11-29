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Malezya'da Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Neden Oldu

Malezya'da Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Neden Oldu
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Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 3 kişi hayatını kaybetti, 84 bin 597 kişi evlerinden tahliye edildi. Yetkililer, sel felaketinin 2014'teki olaydan daha kötü olabileceğini belirtti.

Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 3 kişi hayatını kaybetti, 84 bin 597 kişi evlerinden tahliye edildi.

Malezya'da kuzey ve doğu kıyılarındaki birçok eyalette etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Ulusal Afet Komuta Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre 3 kişi hayatını kaybetti, 7 eyalette 84 bin 597 kişi geçici barınma merkezlerine tahliye edildi. Sel felaketinden en çok etkilenenlerin Kelantan ve komşu Terengganu eyaleti olduğu belirtildi. Başbakan Yardımcısı Ahmed Zahid Hamidi, sel felaketinin 2014 yılında 250 bin civarında kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı, 21 kişinin yaşamını yitirdiği sellerden daha kötü olmasının beklendiğini aktardı. Hamidi, hükümetin sel bölgelerine çalışmalar için 82 binden fazla güvenlik görevlisinin yanı sıra botlar, dört çeker araçlar ve helikopterler konuşlandırdığını söyledi. Devlet demir yolu operatörü KTM Berhad ise sel nedeniyle doğu kıyısındaki 9 tren hattının askıya alındığını duyurdu.

Malezya'da Kasım ayında başlayan ve Mart ayına kadar sürebilen muson mevsiminde sık sık sel felaketleri yaşanıyor. - KUALA LUMPUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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