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Malavi Devlet Başkan Yardımcısı'nı taşıyan askeri uçak kayboldu

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Doğu Afrika ülke Malavi'de, Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima'yı taşıyan askeri uçak radarda kayboldu. Chilima ile beraber 9 kişinin daha bulunduğunu uçağı bulmak için çalışma başlatıldı.

Afrika ülkesi Malavi'de, Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima'yı taşıyan askeri uçak kayboldu.

Malavi Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Radardan kaybolduğundan bu yana havacılık yetkililerinin uçakla temas kurma çabaları şu ana kadar başarısız oldu." denildi.

Malavi Devlet Başkan Yardımcısı'nı taşıyan askeri uçak kaybolduSaulos Chilima

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Uçakta, Chilima ile beraber 9 kişinin daha bulunduğu belirtilerek, uçağın yerel saatle 09.17'de başkent Lilongwe'den havalandığı ifade edildi. Uçağı, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

RÜŞVET SKANDALINDA TUTUKLANMIŞTI

2022 yılında 51 yaşındaki Chilima, bir iş adamının dahil olduğu rüşvet skandalı nedeniyle tutuklanmış ve yolsuzlukla suçlanmıştı. Yetkileri elinden alınan Chilima hakkındaki suçlama, geçtiğimiz ay mahkeme tarafından düşürülmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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