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Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar

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Malatya'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki deprem anı, kentte bir televizyonun canlı yayınında kameralara yansıdı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde dün saat 16.04'te meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5.2'lik depremGaziantep, Adıyaman gibi çevre illerde de hissedildi.

CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

Depreme, Malatya Vuslat Televizyonu'nda "Cumanın Bereketi" programının sunuculuğunu yapan Mehmet Refik Metin ve konuğu Din Görevlisi Mehmet Menteş program çekiminde yakalandı.

PANİK ANLARI KAMERADA

Deprem anında konuğun ve program yapımcısının panik anı görülürken sallanan dekor ve avizeler kameraya yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Malatya Deprem 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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