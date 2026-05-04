Malatya Valisi Yavuz, 4 aylık asayiş verilerini açıkladı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte son 4 aylık asayiş verilerini kamuoyu ile paylaştı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, beraberinde İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer ile birlikte kentteki asayiş verilerini kamuoyu ile paylaştı. Valilik Toplantı salonunda gerçekleşen açıklamada konuşan Vali Yavuz, Malatya'nın huzuru için tüm güvenlik güçleri ile birlikte gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti.

2025 yılının ilk 4 ayı ile 2026'nın ilk 4 ayını kıyaslayan Vali Yavuz, terörle mücadelede bu yıl içinde 22 operasyon gerçekleştiğini, bu sayının geçen yılın ilk 4 ayında ise 26 olduğunu söyledi.

Yakın coğrafyada yaşanan olaylardan dolayı Türkiye'ye düzensiz göç olduğunu ifade eden Vali Yavuz, Suriye kaynaklı göçün neredeyse sona erdiğini söyledi. Vali Yavuz, "Bu kapsamda 2026'da şu ana kadar 7 operasyon yapıldı, 10 organizatör yakalandı" dedi.

Narkotik veriler hakkında da bilgi paylaşımı yapan Vali Yavuz, "Bu konu hayati ve önemli. En önem verdiğimiz hususlardan bir tanesi. 2026'da şu ana kadar 947 olay ve operasyon gerçekleştirdik. Bin 183 zanlı ise gözaltına alındı ve bunların 219'u tutuklandı" şeklinde konuştu.

Malatya'da 2025 yılında kent tarihindeki en büyük organize suç örgütünün tasfiye edildiğini söyleyen Vali Yavuz, kararlı mücadelenin 2026 yılında da devam edeceğini belirtti.

Yan kesicilik suçunun 2025 ve 2026 yılında hiç gerçekleşmediğini vurgulayan Vali Yavuz, sadece evden hırsızlıkta 5 olay artışının olduğunu ifade etti.

Sosyal medya hesapları üzerinde de çalışma yaptıklarını söyleyen Vali Yavuz, siber suçlarda artış olduğunu belirterek, "2025 yılında 2 bin 369, bu yılda ise 2 bin 465 hesap üzerinde çalışma yapıldı. Bu sayı geçen yıla oranla yüzde 4 oranında arttı." Dedi.

Malatya'da tescilli araç sayısının geçen yıla oranla arttığına dikkat çeken Vali Yavuz, "Geçen yıla oranla tescilli araç yüzde 6,5 oranında arttı. Bugün itibariyle 254 bin 53 araç trafikte mevcut. Motosiklet sayısı ise 25 bin 7'ye ulaştı. Motosiklet sayısı yüzde 17 oranında arttı." Diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
