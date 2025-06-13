Malatya-Sivas Yolunda Otobüs ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı
Malatya-Sivas yolu Toksöğüt mevkiinde meydana gelen kazada, 30'dan fazla yolcu taşıyan otobüs, kamyonet ile çarpıştı. Kaza sonucunda 1 kişi yaralandı.
Malatya- Sivas yolunda yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya Sivas yolu Toksöğüt mevkiinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan gelip Samsun'a giden içerisinde 30'dan fazla yolcu bulunan 02 AU 426 plakalı Mercedes marka Ünal Turizm firmasına ait otobüs, kamyonet ile çarpışarak refüje çıktı.
Kazada 1 kişi yaralandı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa