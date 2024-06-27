Malatya'nın Pütürge ilçesinde orman yangınları çıktı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde üç ayrı ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Pütürge ilçesinde 3 ayrı noktada orman yangını çıktı. Henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangınlar sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Geniş bir alanda etkili olan yangınlara ekiplerin müdahalesinin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA