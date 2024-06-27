Malatya'nın Pütürge ilçesinde orman yangınları çıktı
Malatya'nın Pütürge ilçesinde üç ayrı ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde üç ayrı ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Pütürge ilçesinde 3 ayrı noktada orman yangını çıktı. Henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangınlar sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Geniş bir alanda etkili olan yangınlara ekiplerin müdahalesinin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA