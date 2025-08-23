Malatya'nın Doğanyol İlçesinde Orman Yangını Çıktı
Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangını, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangın nedeniyle bir ev zarar gördü ve bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Malatya'nın Doğanyol ilçesinde orman yangını çıktı. Yangının kısa sürede geniş bir araziye yayılması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Doğanyol ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde öğle saatlerinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile orman müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edilirken, kısa sürede geniş bir araziye yayılan yangında 1 ev zarar gördü.
Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA
