Malatya'nın Doğanyol İlçesinde Orman Yangını
Malatya'nın Doğanyol ilçesinde Burç Mahallesi mevkiinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve önlemler alındı.
Yangının çevredeki yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemler alınırken, ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ettikleri bildirildi. - MALATYA
