Malatya'nın Doğanyol İlçesinde Orman Yangını
Güncelleme:
Malatya'nın Doğanyol ilçesinde Burç Mahallesi mevkiinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve önlemler alındı.

Malatya'nın Doğanyol ilçesi kırsalında ormanlık alanda yangın çıktı. Burç Mahallesi mevkiinde başlayan yangın kısa sürede büyürken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre Doğanyol ilçesi Burç Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının çevredeki yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemler alınırken, ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ettikleri bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
