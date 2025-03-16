Malatya'nın Darende İlçesinde Üç Ayrı Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya'nın Darende ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan bahçe yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

Darende ilçesine bağlı Gökyar, Heyiketiği ve Hacıderviş mahallelerinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı üç ayrı noktada bahçe yangını çıktı. Yangınlar ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangılarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA