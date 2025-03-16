Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
Cevdet Yılmaz, Suriye'ye geri dönüş yapanların sayısını açıkladı

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
ABD Savunma Bakanı: Yemen'deki saldırılar devam edecek

Saldırılara başlayan ABD'den Yemen sinyali
Celal Şengör'ün İstanbul Depremi açıklamalarına uzmanlardan sert tepki

Fitili Celal Şengör ateşledi! Deprem bilimciler arasında kriz

Malatya'nın Darende İlçesinde Üç Ayrı Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya'nın Darende İlçesinde Üç Ayrı Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Darende ilçesinde Gökyar, Heyiketiği ve Hacıderviş mahallelerinde çıkan üç ayrı bahçe yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınların çıkış nedeni henüz belirlenemedi ve inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan bahçe yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

Darende ilçesine bağlı Gökyar, Heyiketiği ve Hacıderviş mahallelerinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı üç ayrı noktada bahçe yangını çıktı. Yangınlar ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangılarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Falezlerin ucuna oturup kendini kesti
img

Bakanlık ünlü bal markasını ifşa etti! Vatandaşa "zehir" yedirmişler
img

Murat Sancak'tan kafa karıştıran Galatasaray hamlesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı

2 Türk kadını gittikleri ülkede hayatlarının kabusunu yaşadı
Canlı anlatım! Fenerbahçe-Samsunspor maçı başladı

Kadıköy'de ilk düdük çaldı
CHP'li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı

Cemal Enginyurt'tan olay fotoğraf! Öyle bir isimle görüntülendi ki
Halk TV'den ayrılan gazetecilerin yeni adresi belli oldu

İşte Halk TV ile yollarını ayıran gazetecilerin yeni adresi
Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti

Tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti
Bakanlık listeyi güncelledi! Ünlü bal markası vatandaşa resmen zehir yedirmiş

Bakanlık ünlü bal markasını ifşa etti! Vatandaşa "zehir" yedirmişler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.