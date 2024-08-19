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Malatya'nın Darende ilçesinde çıkan arazi yangını söndürüldü

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Malatya'nın Darende ilçesinde çıkan arazi yangını itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın ekiplerin müdahalesiyle yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı.

Malatya'nın Darende ilçesinde çıkan arazi yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, Darende ilçesi Balaban Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ilıca yolu üzerinde bulunan yaklaşık 2 dönümlük bir arazi üzerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın ekiplerin müdahalesi yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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