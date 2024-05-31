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Malatya merkezli yasa dışı bahis operasyonuna 17 tutuklama

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Malatya merkezli 5 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Malatya merkezli 5 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Malatya Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı bahis kapsamında para karşılığı banka ve ödeme kuruluşlarından hesap açtırdıkları ve bu hesapları yönettikleri tespit edilen şahıslara yönelik yürütülen 6 aylık çalışma sonrasında operasyon için düğmeye basıldı. Malatya merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından bugün mahkemeye sevk edilen 18 şüpheliden 17'si tutuklanırken 1 şahıs ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Malatya 3.Sayfa Haberler

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