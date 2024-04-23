Malatya Merkezli Üç İlde Organize Suç Örgütüne Operasyon

Malatya merkezli üç ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Malatya, Adıyaman ve Bayburt'ta 8 farklı olayda 5 bin 920 metre enerji ve nakil kablosunun çalınması olayları sonrasında çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda "Hazro Grubu" olarak bilinen suç örgütüne yönelik, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Diyarbakır ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 zanlıya ise adli kontrol uygulandı. - MALATYA