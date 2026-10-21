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Malatya-Kayseri karayolunda direğe çarpan otomobil alev alıp kullanılamaz hale geldi

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Malatya-Kayseri karayolunda direğe çarpan otomobil alev alıp kullanılamaz hale geldi
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Malatya-Kayseri karayolunun İkizce-Cafana mevkiinde kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarparak alev aldı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale gelirken, yaralanan olup olmadığına dair bilgi edinilemedi.

Malatya-Kayseri karayolunda kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarparak alev alması sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza, sabah saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu İkizce-Cafana mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın ardından otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, kazada yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi edinilemedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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