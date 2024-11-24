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Malatya-Kayseri Karayolu Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Kapandı

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Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya-Kayseri karayolu ulaşıma kapandı. Çok sayıda araç yolda mahsur kaldı ve sürücüler yardım bekliyor.

Malatya- Kayseri karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgede çok sayıda araç ise mahsur kaldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı trafikte aksamalara neden olurken, Malatya-Kayseri karayolu ulaşıma kapandı. Bölgede şiddetli kar yağışı nedeniyle birçok araç yolda mahsur kaldı. Darende-Gürün ve Uzunyayla-Pınarbaşı güzergahında araçların geçişlerine izin verilmezken, ulaşıma kapatılan bölgede çok sayıda aracın yolda kaldığı öğrenildi. Araçlarında uzun bir süre yolların açılmasını bekleyen sürücüler, yakıtlarının da bitmek üzere olduğunu belirterek yardım istedi. Karayolları ekiplerinin kapanan yolları açmak için başlattığı çalışmalar sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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