Malatya Kale'de Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya'nın Kale ilçesinde geniş bir alanda çıkan bahçe yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

Kale ilçesi Kıyıcak Mahallesi Kıraç mevkiindeki bir bahçelik alanda akşam saatlerinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede geniş bir alanda etkili olurken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, çevredeki ev ve bahçelere ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA