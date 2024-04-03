Malatya Doğanşehir'de 4,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Malatya Doğanşehir merkezli 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de ciddi şekilde hissedildi. - MALATYA
Malatya Doğanşehir merkezli 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de ciddi şekilde hissedildi. - MALATYA
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