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Malatya Depreminde Kurtulan Harun Reşit Uçar'dan Duygusal Mesaj

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Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan apartmanın enkazında kalan Harun Reşit Uçar, sosyal medya üzerinden gönderdiği mesajla kurtuldu. Yaşadığı zorlukları ve depremin ardından hissetiklerini paylaştı.

Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından sosyal medyadan gönderdiği mesajla kurtulan depremzede Harun Reşit Uçar zor günler geçirdiklerini belirterek, "Allah bir daha o günleri yaşatmasın" dedi.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depreme Battalgazi ilçesi Nizayi Mısri Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanda yakalan 37 yaşındaki Harun Reşit Uçar, enkazdan sosyal medyadan gönderdiği mesaj sayesinde kurtuldu. Arkadaşı Zafer Cahit Leventoğlu'na 05.39'da mesaj göndererek enkaz altında kaldığını belirtip yardım isteyen Harun Reşit Uçar, 6 saat sonra kurtarıldı.

"Bina saniyeler içerisinde yıkıldı"

Harun Reşit Uçar, depremin 2'nci yıldönümünde duygu yoğunluğu yaşadıkların, saniyeler içerisinde yıkılan binada 16 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

"İkinci depreme hastanede yakalandım"

İlk depremin ardından kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Uçar ikinci depreme ise burada yakalandığını kaydederek, "Enkaz altında 6 saat kaldım. Mezarın içerisindesiniz. Her tarafınızda beton parçaları var. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşamadım bu sırada vatandaşlar geldi ve beni çıkardı. Hamd olsun sağlığımız yerinde Allah bir daha göstermesin" diye konuştu - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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