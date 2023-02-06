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Malatya'dan kahreden haber: Enkaz altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Malatya'dan kahreden haber: Enkaz altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 şiddetindeki depremin ardından Malatya'da yıkılan 300 binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken, enkaz altında kalan 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 şiddetindeki depremin ardından Malatya'da yıkılan 300 binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken, enkaz altında kalan 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulunduğu yerden çıkartıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok ilde olduğu gibi Malatya'da da çoğu bina hasar gördü. Türkiye'nin tüm illerinden destek ve yardım ekiplerinin deprem bölgesine intikal etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulundu. Açıklamaya göre, Malatya'da 300 bina yıkılırken 47 kişi hayatını kaybetti 550 kişi de yaralandı. Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye sevk edilen ekipler, enkaz altında kalan vatandaşların sağ kurtarılması için çalışmalarını sürdürürken, enkaz altında kalan 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni ekipler tarafından çıkartıldı.

Enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Malatya Deprem 3. Sayfa Haberler

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