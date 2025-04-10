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Malatya'daki Trafik Kazasının Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza görüntüleri ortaya çıktı ve inceleme başlatıldı.

Malatya'daki 1 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

MALATYA - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Malatya-Adıyaman karayolu Kelhalil Mahallesi'nde, 8 Nisan'da meydana gelen kazada, Adıyaman istikametine seyir halinde olan M.D. idaresindeki 44 AFE 232 plakalı araç, U dönüşü yapan Ali Aydemir yönetimindeki 27 PD 310 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada M.D., N.G., O.D. ile Ali Aydemir yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ali Aydemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, kaza anının kameralara görüntüleri ortaya çıktı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa
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