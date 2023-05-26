Malatya'daki sazan sarmalı operasyonunda 2 tutuklama

Malatya'da 'sazan sarmalı' yöntemiyle bir şahsı 590 bin TL dolandıran 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da 'sazan sarmalı' yöntemiyle bir şahsı 590 bin TL dolandıran 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılar işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 23 Mayıs Salı günü internet üzerinde aracını satışa çıkaran Ö.K. ile iletişime geçen 2 kişi, devir işlemleri esnasında Ö.K.'yi sazan sarmalı yöntemiyle 590 bin TL dolandırdı. Ö.K.'nın şikayeti üzerine çalışma başlatan Malatya İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, 2 zanlıyı Mardin'de yakalayarak gözaltına aldı. Malatya'ya getirilen zanlılar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA