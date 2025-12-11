Malatya'daki Özelif Sitesi deprem davası devam ediyor

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde Özelif Sitesi'nde iki apartmanın yıkılması sonucu 31 kişi hayatını kaybetmesine ilişkin dava görülmesine devam edildi.

Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya bazı sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katılırken, SEGBİS üzerinden bağlanan bir müşteki, tüm sorumlulardan şikayetçi olduğunu belirtti. Sanık avukatları ise kurumların ekran kayıtları yerine ıslak imzalı belgelerin mahkemeye sunulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Yeşilyurt Kaymakamlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden 2020 Elazığ depremi sonrası hazırlanan hasar tespit raporlarının ıslak imzalı olarak gönderilmesini istedi. Evrakların gönderilmemesi halinde kurum yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Mahkeme ayrıca dosya üzerinden bilirkişi incelemesi için Yalova Üniversitesi'ne rapor gönderileceğini duyurdu ve eksiklerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Özelif Sitesi'nin iki bloğunda 31 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi yaralanmıştı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. - MALATYA