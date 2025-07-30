Malatya'daki Orman Yangınına Beton Pompasından Destek
Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekiplere, bir beton pompası sürücüsü de destek vererek takdir topladı. Araç, yangının yayılmasını engellemek için yangın hattına yönlendirildi.
Malatya'da çıkan orman yangınına müdahale eden ekiplere, beton pompası da destek verdi. Araç sürücüsünün yangın söndürme çalışmalarına katılması çevrede takdir topladı.
Pütürge ilçesi Tepehan Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale eden ekiplere, bölgede çalışma yapan bir beton pompası da destek verdi. Yangının hızla yayıldığı bölgede görev yapan beton pompası sürücüsü, alevlerin yayılmasını engellemek amacıyla aracını yangın hattına yönlendirerek söndürme çalışmalarına katkıda bulundu. Sürücünün bu duyarlı davranışı vatandaşların takdirini topladı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa