Malatya'daki 116 sanıklı organize suç davasında 3. duruşma tamamlandı

Malatya'da 116 sanıklı organize suç örgütü davasının 3. duruşması sona erdi. 2 sanık tahliye edilirken tutuklu sayısı 39'a düştü. Duruşma, teknik aksaklık nedeniyle gizli tanıkların dinlenememesi üzerine Temmuz ayına ertelendi.

Malatya'da "en büyük organize suç operasyonu" olarak nitelendirilen 116 sanıklı davanın 3. duruşması, Muhammed Ali Clay Spor Salonu'nda görüldü.Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen ve güvenlik gerekçesiyle özel salonda yapılan duruşmada, eksikliklerin giderilmesi için yargılamanın Temmuz ayına ertelenmesine karar verildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hazırlanan ve Malatya İl Emniyet Müdürlüğü birimlerinin ortak çalışmasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini S.A.'nın yaptığı iddia edilen örgüte yönelik davada toplam 116 sanık yargılanıyor. İddianameye göre sanıkların kent genelinde cebir, şiddet ve baskı yoluyla örgütsel faaliyet yürüttükleri öne sürülüyor. Dosyada 14 müşteki-şüpheli, 5 mağdur-şüpheli, 87 şüpheli ve 10 suça sürüklenen çocuk bulunuyor.

Güvenlik gerekçesiyle kapalı yapılan duruşmada, gizli tanıklar "Çoban-1" ve "Çoban-2"nin dinlenmesi teknik aksaklık nedeniyle gerçekleştirilemedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan M.A. ve H.Ü.'nün tahliyesine karar verdi. Böylece dosyada tutuklu sayısı 39'a düştü.Davanın bir sonraki duruşmasının 13-15 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
