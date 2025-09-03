Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malatya'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya- Elazığ kara yolu üzerinde bulunan Turgut Temelli Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Ö. idaresindeki 35 GB 0214 plakalı otomobil, M.A. yönetimindeki 34 NKD 138 plakalı minibüs ve F.K. idaresindeki 34 DY 4654 plakalı minibüs alt geçitte çarpıştı. Kazada M.A. ile E.Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA