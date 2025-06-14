Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası inceleme başlatıldı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, saat 19.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. M.K. yönetimindeki 58 AES 254 plakalı minibüs, H.Ö. idaresindeki 44 FB 417 plakalı otomobil, F.C.'nin kullandığı 44 T 0338 plakalı ticari araç ve T.O. idaresindeki 36 BA 007 plakalı otomobil çarpıştı.
Kaza sonucunda minibüste yolcu olarak bulunan N.Ç. yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa